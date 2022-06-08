«В Махачкале есть свои негласные законы». Боец ММА объяснил, почему нокаутировал мужчину за поцелуй с девушкой

Российский боец Шарабутдин Магомедов прокомментировал инцидент с избиением мужчины в торговом центре в Махачкале.

Боец спускался по эскалатору и сделал мужчине, который поцеловал свою девушку, замечание. В результате словесной перепалки началась драка.

Магомедов, который получил удар первым, в итоге нокаутировал мужчину.

«На самом деле это случилось где-то месяц назад. Не знаю, почему его сегодня распространили.

Мы пообщались с этим парнем, поговорили, я сказал, что мой последний удар был лишний, он сказал, что погорячился, когда с девушкой на эскалаторе целовался. Извинения друг другу принесли, можно сказать.

Я хотел ему просто замечание сделать — в Махачкале все равно есть свои какие-то негласные законы, своя мораль. В Москве, допустим, такое допустимо, у нас такое недопустимо», – сказал Магомедов.

Боец ММА нокаутировал мужчину в Махачкале за поцелуй с девушкой