Али Исаев: «Емельяненко просто зарабатывает себе, чтобы дальше кайфовать, продолжать эту ненужную жизнь»

Российский тяжеловес Али Исаев прокомментировал состояние , который находится в реабилитационном центре Екатеринбурга.

«Думаю, Емельяненко не стоит драться, его нужно остановить. Он просто зарабатывает себе, чтобы дальше кайфовать, продолжать эту ненужную жизнь.

Он зарабатывает себе деньги и уходит в запои. Я не знаю, какие у него проблемы, что он так себя ведет.

Здоровый, нормальный парень, имя есть, хороший боец. Что за пример он показывает?

У него есть дети, которые тоже на него смотрят, и многие его знают: молодежь, подрастающее поколение. Мне не нравится, какой пример он показывает», – сказал Исаев.

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