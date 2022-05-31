Менеджер Емельяненко: «Практически весь гонорар Саша отдает родственникам: маме, жене, дочке»

Никита Бурчак, менеджер российского тяжеловеса , рассказал, куда боец тратит заработанный на боях гонорар.

«На самом деле Саша в плане черт характера очень добродушный, классный мужик. Все, что связано с деньгами, он вообще не будет жалеть, если кому-то надо.

Если он получает гонорар, практически сразу весь отдает родственникам: маме, жене, дочке. Ничего такого из роскоши около Александра не появляется. У него, в принципе, даже одежа одна и та же, он не шопоголик.

Для него важный момент – позаботиться о близких. Да, он какую-то часть денег оставляет на сборы, на жизнь, на еще что-то, но львиную долю отдает на родню», – сказал Бурчак.

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