Роберт Уиттакер получил травму и выбыл с боя против Марвина Веттори на UFC 275

Бывший чемпион в среднем весе Роберт Уиттакер получил травму, из-за чего не сможет провести бой против .

«Извините, ребята, но из-за травмы, которую получил в начале лагеря, я не смогу драться в июне.

Я сделал все возможное, чтобы восстановиться, но травма не прошла вовремя. Вернусь в октагон через пару месяцев и буду лучше, чем когда-либо», – написал Уиттакер.

Бой Уиттакера и Веттори должен был состояться 11 июня на UFC 275.

Роберт Уиттакер: «Навыки Веттори нужно уважать. Марвин это заслужил»