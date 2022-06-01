Тренер Волкановски – о титульном шансе для Махачева: «У Ислама не самый приятный стиль для публики»

Юджин Бэрман, тренер чемпиона в полулегком весе Алекса Волкановски и чемпиона в среднем весе , поделился мнением о топовом легковесе Исламе Махачеве.

По мнению специалиста, россиянин заслуживает биться за титул, однако против него говорит не самая зрелищная манера вести бой.

«Должен ли Ислам быть следующим человеком, который бьется за титул? Он, вероятно, заслуживает этого, но получит ли он титульный бой – это другой вопрос.

Его задача в том, чтобы заставить фанатов покупать билеты на бои, а у Ислама не самый приятный для публики стиль.

Так что его путь к титулу заключается в том, чтобы просто продолжать побеждать, побеждать и побеждать, и в конце концов ему не смогут отказать», – сказал Бэрман.

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