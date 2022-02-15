Деонтей Уайлдер о своем будущем: «Думаю о том, чтобы выпить аяуаску для принятия решения»

Экс-чемпион мира в тяжелом дивизионе (42-2-1, 41 КО) заявил, что собирается принять галлюциногенный напиток ауяксу, который амазонские племена принимают для «общения с духами», чтоб принять решение о продолжении карьеры.

«Я думаю о том, чтобы выпить аяуаску для принятия решения.

Бокс оставил дурное послевкусие после того, что он сделал со мной. Это опасность, политика, мошенничество. Хотя я все еще люблю этот спорт», – поделился Уайлдер.

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