Конор – о следующем сопернике: «Я хорошо знают, кто это, когда и в каком весе. Я вижу мертвых людей»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что знает имя своего следующего соперника.

Напомним, что ирландец все еще восстанавливается после перелома ноги, полученного в поединке с . Конор должен вернуться в октагон в начале осени 2022 года.

«Я хорошо знаю, кто. Когда. В каком весе. Где. Как все пройдет. Вообще все. Я вижу мертвых людей», – написал Макгрегор в соцсетях.

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