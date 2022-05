Боец UFC Нейт Диаз выложил фотографию, на которой видно, как он сходил в туалет на территории UFC Performance Institute.

«Мочусь на UFC PI.

Я могу себе это позволить, потому что мне платят больше, чем остальным, и промоушен меня не уволит», – написал Диаз.

Taking a piss on the ufc pi I could do this cause I get paid more than all uguys and they won’t cut me pic.twitter.com/doiOxUOh4y