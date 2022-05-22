Мейвезер и Андерсон Сильва провели выставочные боксерские поединки в ОАЭ

В Абу-Даби (ОАЭ) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок между и Доном Муром.

Флойд на протяжении всего поединка доминировал, отправив соперника в последнем раунде в нокдаун. Однако бой имел выставочный статус, поэтому победитель не был объявлен.

В со-главном событии подрались Андерсон Сильва и Бруно Мачадо. Поединок был выставочным, однако Андерсон имел значительное преимущество, отправив Мачадо в нокдаун в конце боя.

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