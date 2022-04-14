Дастин Порье про следующий бой: «Вероятно, в UFC ждут, когда Конор поправится»

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье считает, что промоушен хочет организовать ему четвертый бой с Конором Макгрегором.
«Я не знаю, что происходит. Ничего не слышал ни от кого за последние два месяца.
В UFC ждут, когда Конор поправится, чтобы организовать четвертый бой? Вероятно так», – ответил Порье на вопросы фанатов.
Американец дрался с ирландцем трижды: проиграл нокаутом в 2014-м и дважды победил в 2021-м.
Дастин Порье: «Я больше не буду драться с Конором. Единственная причина, по которой я бы это сделал – деньги»
Порье – о следующем бое: «Этим летом я хотел подраться с Нейтом Диазом, но он собрался закончить карьеру»