Фабио Мальдонадо 1 июля в Перми подерется с Кириллом Сидельниковым

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин сообщил, что бразильский тяжеловес Фабио Мальдонадо принял бой с россиянином .

Бой состоится 1 июля в Перми в рамках турнира URAL Fighting Championship (URAL FC).

«Чтобы доставить удовольствие российской публике, нужен кто-то вроде Мальдонадо. Я не вижу в тяжах никого, кто провел бы больше поединков с топовыми российскими и иностранными бойцами.

Поединок с Фабио — идеальный вариант для Сидельникова с достаточно хорошим уровнем бокса и навыками боевого самбо. Думаю, Кирилл переведет в партер и выиграет техническим нокаутом.

Мальдонадо при этом очень сильный соперник, обладает отличным ударом и кардио. Последнее будет для него ключом к победе», – сказал Габдуллин.

Фабио Мальдонадо вызвал на бой Гаджи Автомата: «Устроим поединок в 2022-м?»

Сергей Харитонов нокаутировал Фабио Мальдонадо при крайне спорной остановке рефери