Видео задержания бойца Магомедова. Ранее он устроил конфликт на парковке

В столичном отеле задержали бойца ММА Асхаба Магомедова. Полицейские подозревают его в вымогательстве.

По информации Baza, Магомедов требовал деньги с несовершеннолетнего за неразглашение информации, позорящей школьника и его близких.

Боец был обнаружен полицейскими в отеле в центре Москвы, в момент задержания он находился в номере со стримером Некоглаем (Николай Лебедев).

В отношении Магомедова возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ (Вымогательство), ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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