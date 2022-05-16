Хильберто Рамирес бросил вызов Биволу: «Ему нужно перестать бегать от меня»

Мексиканский боксер бросил вызов чемпиону WBA в полутяжелом весе Дмитрию Биволу.

«Все знают, что я хочу подраться с Биволом. Ему нужно перестать бегать от меня и подписать контракт на бой.

Я заслуживаю этот поединок. Думаю, что смогу победить, так как я больше, сильнее и умнее», – сказал Рамирес.

Рамирес в выходные победил Доминика Безеля, а Бивол одолел Сауля Альвареса 7 мая.

Дмитрий Бивол: «Моя мотивация остается прежней – я хочу боев с сильнейшими соперниками. Я хочу доказать, что я лучший в своем весе»

Бивол сенсационно разбил Канело и заставил его страдать в новом дивизионе. Раньше Альвареса побеждал только Флойд