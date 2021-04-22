Эдди Хирн: «Бой Фьюри – Джошуа не отменен. Он состоится»

, промоутер чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа, заверил, что информация об отмене боя его подопечного против чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри не соответствует действительности.

«Вы слышали комментарий от Фрэнка Уоррена (со-промоутер Фьюри, – прим.Sports.ru), который совершенно правильно сказал, что вчера вечером мы получили контракт с Ближнего Востока.

Адвокаты всех сторон должны убедиться, что они довольны этим. Бой Фьюри – Джошуа не отменен. Он состоится.

Думаю, что вы получите официальное объявление этого боя на следующей неделе.

Я видел комментарии Боба Арума на эту тему. Я не знаю, откуда это взялось. Я помню, как происходил бой Пакьяо и Мейвезера. Переговоры продолжались и продолжались.

Бой состоялся, когда эти парни не были в расцвете сил. Прямо сейчас Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа находятся на абсолютном расцвете своей карьеры.

Фьюри и Джошуа следующий бой проведут друг против друга, и вы получите абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе», – заявил Хирн.

😂😂😂. Промоутер Джошуа об отмене боя против Фьюри

Бой Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа отменен (World Boxing News)