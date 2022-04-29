Где смотреть UFC 274 Гейджи — Оливейра, Фергюсон — Чендлер: когда, во сколько прямая трансляция 8 мая

8 мая 2022 года состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 274, который будет проведен в городе Феникс, штат Аризона (США). В главном событии пройдет бой в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Джастином Гейджи.

Чарльз Оливейра — бразильский боец без правил (легкий вес). Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2008 году, а сейчас на его счету 32 победы, 8 проигрышей, а один из боев был не засчитан. На сегодняшний день Оливейра владеет титулом чемпиона мира по версии UFC в легком весе. Его крайний бой состоялся 11 декабря прошлого года против Дастина Порье, в этой схватке Чарльз одержал победу в 3 раунде.

Джастин Гейджи — американский боец без правил (легкий вес). На данный момент уже более 10 лет является профессиональным бойцом, а сейчас в его активе 23 победы и 3 поражения. Он занимает первую строчку в рейтинге UFC в легком весе. Предыдущий бой Гейджи был проведен 6 ноября прошлого года в схватке с Майклом Чендлером, где он выиграл бой единогласным решением судей.

Где смотреть UFC 274 Гейджи – Оливейра