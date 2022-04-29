Кард UFC 274 Гейджи — Оливейра, Фергюсон — Чендлер: участники, кто дерется 8 мая, весь список бойцов

Ночью 8 мая в городе Феникс, штат Аризона (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 274. В главном событии пройдет бой в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Джастином Гейджи.
Кард UFC 274:
- Чарльз Оливейра vs Джастин Гейджи
- Роуз Намаюнас vs Карла Эспарза
- Майкл Чендлер vs Тони Фергюсон
- Овинс Сен Прю vs Маурисио Руа
- Дональд Серроне vs Джо Лоузон
- Рэнди Браун vs Хаос Уильямс
- Мэйси Чиассон vs Норма Дюмонт
- Брэндон Ройвал vs Мэтт Шнелл
- Благой Иванов vs Маркос Рожерио Де Лима
- Франсиску Триналдо vs Дэнни Робертс
- Трейси Кортес vs Мелисса Гатто
- Клейдсон Родригес vs Си Джей Вергара
- Лупита Годинес vs Ариани Карнелосси
- Джорни Ньюсон vs Ферни Гарсия
Где смотреть UFC 274, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (полностью весь турнир)
- на Матч ТВ (основной кард)
- начало основного карда в 05:00