Кард UFC 274 Гейджи — Оливейра, Фергюсон — Чендлер: участники, кто дерется 8 мая, весь список бойцов

Ночью 8 мая в городе Феникс, штат Аризона (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 274. В главном событии пройдет бой в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Джастином Гейджи.

Кард UFC 274:

Чарльз Оливейра vs Джастин Гейджи

Роуз Намаюнас vs Карла Эспарза

Майкл Чендлер vs Тони Фергюсон

Овинс Сен Прю vs Маурисио Руа

Дональд Серроне vs Джо Лоузон

Рэнди Браун vs Хаос Уильямс

Мэйси Чиассон vs Норма Дюмонт

Брэндон Ройвал vs Мэтт Шнелл

Благой Иванов vs Маркос Рожерио Де Лима

Франсиску Триналдо vs Дэнни Робертс

Трейси Кортес vs Мелисса Гатто

Клейдсон Родригес vs Си Джей Вергара

Лупита Годинес vs Ариани Карнелосси

Джорни Ньюсон vs Ферни Гарсия

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