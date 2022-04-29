Кард UFC 274 Гейджи — Оливейра, Фергюсон — Чендлер: участники, кто дерется 8 мая, весь список бойцов

Теги UFC UFC 274 Оливейра - Гейджи Фергюсон - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Ночью 8 мая в городе Феникс, штат Аризона (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 274. В главном событии пройдет бой в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Джастином Гейджи.

Кард UFC 274:

  • Чарльз Оливейра vs Джастин Гейджи
  • Роуз Намаюнас vs Карла Эспарза
  • Майкл Чендлер vs Тони Фергюсон
  • Овинс Сен Прю vs Маурисио Руа
  • Дональд Серроне vs Джо Лоузон
  • Рэнди Браун vs Хаос Уильямс
  • Мэйси Чиассон vs Норма Дюмонт
  • Брэндон Ройвал vs Мэтт Шнелл
  • Благой Иванов vs Маркос Рожерио Де Лима
  • Франсиску Триналдо vs Дэнни Робертс
  • Трейси Кортес vs Мелисса Гатто
  • Клейдсон Родригес vs Си Джей Вергара
  • Лупита Годинес vs Ариани Карнелосси
  • Джорни Ньюсон vs Ферни Гарсия

Где смотреть UFC 274, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (полностью весь турнир)
  • на Матч ТВ (основной кард)
  • начало основного карда в 05:00

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