Энтони Смит: «Прошу дать мне поединок с Анкалаевым»

Бывший претендент на титул UFC в полутяжелом весе хочет подраться с россиянином .

После победы над Тиаго Сантосом Анкалаев заявил, что Смит отказался выходить с ним в октагон.

«Анкалаеву предложили бой со мной, но я был недоступен из-за операции на колене и стафилококковой инфекции. К сожалению, я не мог тогда принять этот поединок.

Однако сейчас я здоров и прошу дать мне поединок с Анкалаевым. Думаю, мы все, включая меня и UFC, ждали этот бой.

Учитывая, как все сложилось, полагаю, мне надо извиниться за то, что я подхватил стафилококковую инфекцию. Это моя вина», – сказал Смит.

Анкалаев после победы над Сантосом: «Думаю, теперь мы готовы к большим вызовам»

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