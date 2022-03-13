Энтони Смит: «Прошу дать мне поединок с Анкалаевым»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Энтони Смит Магомед Анкалаев Тиаго Сантос Бокс/MMA/UFC

Бывший претендент на титул UFC в полутяжелом весе Энтони Смит хочет подраться с россиянином Магомедом Анкалаевым.

После победы над Тиаго Сантосом Анкалаев заявил, что Смит отказался выходить с ним в октагон.

«Анкалаеву предложили бой со мной, но я был недоступен из-за операции на колене и стафилококковой инфекции. К сожалению, я не мог тогда принять этот поединок.

Однако сейчас я здоров и прошу дать мне поединок с Анкалаевым. Думаю, мы все, включая меня и UFC, ждали этот бой.

Учитывая, как все сложилось, полагаю, мне надо извиниться за то, что я подхватил стафилококковую инфекцию. Это моя вина», – сказал Смит.

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