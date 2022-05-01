Александр Романов: «Я хотел бы провести следующий бой с Аугусто Сакаем. Может быть в июле-августе»

Молдавский тяжеловес UFC Андрей Романов поделился эмоциями после победы над Чейзом Шерманом на UFC Vegas 53.

Романов победил Шермана болевым приемом в первом раунде.

«Это мой следующий шаг в профессиональной карьере. Думаю, через год я получу черный пояс. Что касается UFC, я просто хочу взять пояс. Хочу пояс.

Все, кто приходит в UFC, хотят завоевать этот пояс. Я не какой-то сумасшедший парень, который пришел сюда развлекаться. Я тоже хочу этот чертов пояс.

В этот раз мы много работали над ударкой, но мой оппонент решил побороться. Вы видели, как я доказал ему, что это было ошибкой.

Я хотел бы провести следующий бой с Аугусто Сакаем. Думаю, может быть в июле-августе. Я здесь и я готов», – сказал Романов.

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