Александр Романов: «Я хотел бы провести следующий бой с Аугусто Сакаем. Может быть в июле-августе»

Молдавский тяжеловес UFC Андрей Романов поделился эмоциями после победы над Чейзом Шерманом на UFC Vegas 53.
Романов победил Шермана болевым приемом в первом раунде.
«Это мой следующий шаг в профессиональной карьере. Думаю, через год я получу черный пояс. Что касается UFC, я просто хочу взять пояс. Хочу пояс.
Все, кто приходит в UFC, хотят завоевать этот пояс. Я не какой-то сумасшедший парень, который пришел сюда развлекаться. Я тоже хочу этот чертов пояс.
В этот раз мы много работали над ударкой, но мой оппонент решил побороться. Вы видели, как я доказал ему, что это было ошибкой.
Я хотел бы провести следующий бой с Аугусто Сакаем. Думаю, может быть в июле-августе. Я здесь и я готов», – сказал Романов.
Бой Сирила Гана и Тая Туивасы возглавит турнир UFC в Париже (Аль Дзуллино)
UFC Vegas 53: Фонт проиграл Вере, Орловский победил Кольера и другие бои