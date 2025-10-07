Шон О’Мэлли: «Я бы с удовольствием увидел Усмана Нурмагомедова и Пола Хьюза в UFC»
Шон О’Мэлли высказался об Усмане Нурмагомедове и Поле Хьюзе в UFC.
«Эти парни высокого уровня. Я бы с удовольствием увидел их в UFC, чтобы они дрались с такими бойцами, как Топурия.
Победил Усман, но бой был очень близким», – сказал экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли.
Реванш между Нурмагомедовым и Полом Хьюзом возглавил турнир PFL Champions Series 3, который состоялся 3 октября в Дубае. Нурмагомедов победил единогласным решением судей.
Усман Нурмагомедов – о защите Хьюза: «Он очень скользкий был. Вазелином намазался, что ли»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Red Corner MMA
