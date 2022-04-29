Взвешивание UFC Vegas 53: Фонт провалил взвешивание, Орловский легче Кольера

В Лас-Вегасе (Невала) в ночь на 1 мая состоится турнир UFC Vegas 53.

В главном поединке вечера подерутся рейтинговые бойцы легчайшего веса Роб Фонт и Марлон Вера.

В со-главном событии турнира пройдет бой в тяжелом весе между Джеком Кольером и Андреем Орловским.

Перед началом турнира состоялась церемония взвешивания:

Роб Фонт (62,82 кг) — Марлон Вера (61,7 кг) в легчайшем весе;

Джек Кольер (120,2 кг) — Андрей Орловский (111,6 кг) в тяжелом весе;

Андре Фили (66 кг) — Джоандерсон Брито (66 кг) в полулегком весе;

Джаред Гордон (70,5 кг) — Грант Доусон (70,5 кг) в легком весе;

Даррен Элкинс (66 кг) — Тристан Коннелли (66,2 кг) в полулегком весе;

Кшиштоф Йотко (84,4 кг) — Джеральд Меершарт (84 кг) в среднем весе.

Роб Фонт провалил взвешивание перед боем с Марлоном Верой

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