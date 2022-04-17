Харитонов – об оскорблениях Яна: «Нет уважения к старшим, не служат в армии и делают, что хотят. Это пагубно влияет на молодежь»

Российский ветеран ММА Сергей Харитонов прокомментировал оскорбительную реплику .

«Нет уважения к старшим. Люди не служат в армии, делают, что хотят. Это пагубно влияет на нашу молодежь. Повторю, люди, которые под стол пешком ходили, когда я выступал, ведут себя неправильно.

Допустим, я бы сделал неправильный вывод, или неправильное замечание – тогда вопросов нет. А я лишь озвучил мнение, что не надо языком болтать, что «порвет Стерлинга, проглотит». Вышло все по-другому.

Если бы не было этой болтовни до боя, то я, может, иначе или вообще не отреагировал бы на его проигрыш. Как если бы не было и слов после поединка про то, что его обокрали.

Слова не сходятся с делом. Хочется сказать молодежи, перестаньте болтать, а лучше идите в зал. Больше тренируйтесь, чтобы побеждать без вопросов», – заявил Харитонов.

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