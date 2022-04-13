Директор UFC Russia Громовский покинул Россию после начала спецоперации на Украине (телеграм-канал «Свои да Наши»)

Директор UFC Russia Андрей Громовский эмигрировал с семьей в ОАЭ в начале марта после начала российскими войсками специальной операции на территории Украины.

Об этом сообщает телеграм-канал «Свои да Наши».

Отмечается, что UFC Russia практически прекратила свою деятельность в России. Компания сообщила официальному телетранслятору о прекращении проведения поединков в России.

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