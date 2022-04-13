Директор UFC Russia Громовский покинул Россию после начала спецоперации на Украине (телеграм-канал «Свои да Наши»)

Теги UFC MMA Бокс/MMA/UFC

Директор UFC Russia Андрей Громовский эмигрировал с семьей в ОАЭ в начале марта после начала российскими войсками специальной операции на территории Украины.

Об этом сообщает телеграм-канал «Свои да Наши».

Отмечается, что UFC Russia практически прекратила свою деятельность в России. Компания сообщила официальному телетранслятору о прекращении проведения поединков в России.

UFC против санкций: почему российские бойцы продолжают выступать, а босс промоушена дает им главные поединки?

Дагестанский боец-феномен, сибирский гангстер или двойник Хабиба: кто станет следующим чемпионом UFC из России?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные