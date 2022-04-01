Дерек Брансон отказался биться с Пауло Костой: «Ты – тяжеловес. Желаю тебе повторно выступить в этом дивизионе, Пауло Паста»

Теги UFC средний вес (MMA) Пауло Коста Дерек Брансон Бокс/MMA/UFC

Средневес UFC Дерек Брансон ответил на слова Пауло Косты, вызвавшего американца на поединок.

«Тебе лучше сосредоточиться на своей весовой категории, ведь ты тяжеловес. Я пытался встретиться с тобой несколько раз, но ты исчезал, пока мне не давали кого-то другого.

Я не скоро вернусь, поскольку хочу сосредоточиться на своем ремесле. А тебе я желаю повторно выступить в тяжелом весе, Пауло Паста», – написал Брансон в соцсетях.

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