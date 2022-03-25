Беркова – о словах Емельяненко: «После нашей встречи ты точно наведешь шороху в моей индустрии»

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Бывшая порноактриса Елена Беркова отреагировала на отказ Александра Емельяненко подраться с ней.

«Саша Емельяненко, если ты не в курсе, то именно бои сейчас и есть моя индустрия. Я упорно тренируюсь и с нетерпением жду [момента], чтобы размазать следующую жертву.

Я не злоупотребляю вредными привычками, я на пике спортивной формы. И мне кажется, настало время узнать тебе и всем фанатам спорта, что я – королева ММА.

И да, Саша, после нашей встречи ты точно наведешь шороху в той индустрии, о которой ты говорил [бьет себя по ягодице]. Ну что, погнали?» – сказала Беркова.

Елена Беркова вызвала на бой Емельяненко: «Ты проигрываешь всем подряд и уходишь в глубокие запои, ты деградируешь. Я собираюсь отправить тебя на пенсию»

Емельяненко – о вызове Берковой: «Леночка, я же не лезу в вашу индустрию, хотя могу навести там шороху»

 

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