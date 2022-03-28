Елена Беркова вызвала на бой Исмаилова: «Лысый хищник против лысой львицы!»

Российская порноактриса Елена Беркова вызвала на бой Магомеда Исмаилова.

«Никогда не думала, что бойцы ММА такие трусливые. Саша Емельяненко отказался от боя со мной. Он заявил, что не бьет женщин, но кто бы кого еще побил!

Обращаюсь к человеку, для которого вызовы на бои с более крупными соперниками не являются новинкой.

Эй, ! Ты часто бросаешь вызовы более крупным бойцам, так прими бой со мной! Я надеюсь, ты не испугаешься, как другие. Или после боя с Владимиром Минеевым ты не захочешь снова проиграть?

Лысый хищник против лысой львицы! По-моему, звучит неплохо! Ну что, Магомед, погнали», – сказала Беркова в видеообращении.