Боец ММА Максим Новоселов задержан, его подозревают в изнасиловании

Российский боец смешанного стиля Максим Новоселов задержан в Подмосковье.

Полиция подозревает Новоселова в совершении насильственных действий сексуального характера.

Сообщается, что боец отдыхал в Мытищах в ночном клубе «Руки вверх», где познакомился с девушкой.

Позже пострадавшая позвонила в полицию, заявив, что она и ее подруга похищены группой мужчин. Также девушка рассказала полицейским, что подверглась сексуальному насилию.

Новоселов ранее отбывал тюремный срок: спортсмен провел в колонии 14 лет за убийство.

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