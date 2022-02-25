«Я могу справиться с позором, но одиночество убивает меня». Джонс отреагировал на видео с его задержанием

Бывший чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс прокомментировал публикацию видео со своим арестом.

«Я надеялся, что оно затерялось где-то среди файлов. Я могу справиться с позором, но одиночество убивает меня.

Как бы то ни было, история далеко до завершения. Я достаточно умен, чтобы понимать, что все мы проходим через разные этапы в жизни.

У меня было много хороших, несколько плохих моментов, и я с нетерпением жду следующего, который ознаменует мое чемпионство в тяжелом весе и большие свершения. Люблю всех вас», – написал Джонс в твиттере.

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