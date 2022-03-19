Харитонов про победу над Скоттом: «Я являюсь десантником, россиянином, для нас нет невыполнимых задач»

Теги тяжелый вес MMA Сергей Харитонов Малик Скотт бокс Бокс/MMA/UFC

Российский боец Сергей Харитонов прокомментировал победу над Маликом Скоттом на вечере бокса от РЕН ТВ.

«Мне было очень непросто, вы все видели. Предыдущие бои я заканчивал досрочно. Малик — очень серьезная оппозиция.

Это человек несколько лет назад входил в топ-10 боксеров мира. Это машина, машина.

Я понимал опасность ситуации, но я всегда иду только вперед. Потому что являюсь десантником, россиянином, для нас нет невыполнимых задач. Ура, товарищи», – сказал Харитонов.

Сергей Харитонов победил Малика Скотта и стал чемпионом РЕН ТВ

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