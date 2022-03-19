Харитонов про победу над Скоттом: «Я являюсь десантником, россиянином, для нас нет невыполнимых задач»

Российский боец Сергей Харитонов прокомментировал победу над Маликом Скоттом на вечере бокса от РЕН ТВ.
«Мне было очень непросто, вы все видели. Предыдущие бои я заканчивал досрочно. Малик — очень серьезная оппозиция.
Это человек несколько лет назад входил в топ-10 боксеров мира. Это машина, машина.
Я понимал опасность ситуации, но я всегда иду только вперед. Потому что являюсь десантником, россиянином, для нас нет невыполнимых задач. Ура, товарищи», – сказал Харитонов.
Сергей Харитонов победил Малика Скотта и стал чемпионом РЕН ТВ