Виталий Кличко: «Общался с российскими спортсменами, но они напуганы»

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что разговаривал со спортсменами из России по поводу ситуации на Украине.

«Скажу честно, я общался с российскими спортсменами – не буду называть их фамилии – пытался объяснить, но они напуганы. Можете представить, до чего довели людей?

Они боятся сказать о своих ощущениях и мыслях. И это люди, которые являются бойцами, обладают большими титулами в спорте и так далее. Они никогда не были трусами, но в этом направлении боятся», – сказал Кличко.

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