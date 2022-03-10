Стипе Миочич 2 июля на UFC 276 может подраться с Таем Туивасой

Бывший чемпион в тяжелом весе Стипе Миочич узнал дату вероятного следующего боя.

2 июля на UFC 276 в Лас-Вегасе Миочич может подраться с .

Есть вероятность, что бой тяжеловесов будет иметь претендентский статус.

39-летний Миочич в марте прошлого года проиграл нокаутом во втором раунде Фрэнсису Нганну и лишился пояса UFC.

28-летний Туиваса идет на серии из пяти побед подряд.

«Величайший тяжеловес всех времен против величайшего полутяжеловеса». Джонс хочет драться с Миочичем

Стипе Миочич – о завершении карьеры: «Я в хорошей форме и получаю удовольствие, но это закончится»