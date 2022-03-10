Стипе Миочич 2 июля на UFC 276 может подраться с Таем Туивасой

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич узнал дату вероятного следующего боя.
2 июля на UFC 276 в Лас-Вегасе Миочич может подраться с Таем Туивасой.
Есть вероятность, что бой тяжеловесов будет иметь претендентский статус.
39-летний Миочич в марте прошлого года проиграл нокаутом во втором раунде Фрэнсису Нганну и лишился пояса UFC.
28-летний Туиваса идет на серии из пяти побед подряд.
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