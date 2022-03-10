Тай Туиваса: «У меня есть шанс на победу в бою с Миочичем. Сразиться с ним будет большой честью»

Новозеландский боец UFC Тай Туиваса хочет провести бой с экс-чемпионом тяжелого дивизиона Стипе Миочичем.

Ранее сообщалось, что их бой может состояться 2 июля на UFC 276 в Лас-Вегасе.

«Это определенно бой, который я хочу больше всего. Стипе Миочич может стать моим следующим соперником. Думаю, что с другими парнями я успею подраться в ближайшие несколько лет.

А с живой легендой могу и не успеть. Так почему бы нам не подраться в июле? Я думаю, что у меня есть шанс на победу в этом поединке. Стипе — отличный боец, за которым я наблюдал много лет. Сразиться с ним будет для меня большой честью.

Сейчас я занимают третью строчку рейтинга. Стипе немного выше меня, поэтому наш бой имеет огромный смысл», – сказал Туиваса.

Тяжеловес UFC после побед пьет пиво из кроссовки. Это австралийская традиция: ботинок должен быть чужим, а еще туда плюют и писают

Стипе Миочич 2 июля на UFC 276 может подраться с Таем Туивасой