Кайла Харрисон – о бое с Сайборг: «Раньше тренеры удерживали меня от этого, но наследие важнее денег»

Чемпионка PFL Кайла Харрисон в очередной раз заявила, что хочет провести поединок против чемпионки Bellator Крис Сайборг.

По словам спортсменки, руководители промоушенов ведут переговоры, чтобы организовать этот бой.

«PFL и я подробно обсудили поединок с Сайборг. Они дали мне понять, что у Крис осталось два поединка по контракту с Bellator, но также я знаю, что руководство PFL готово к переговорам с Bellator.

Они готовы к сотрудничеству во всех направлениях. Некоторое время меня сдерживали тренеры и мои советники. Я готова к любому вызову. Хочу сказать, что наследие важнее для меня, чем деньги», – призналась Харрисон.

Кайла Харрисон подписала многолетний контракт с PFL

Менеджер Хабиба: «Кайла Харрисон – величайшая женщина-боец в истории ММА. Мы видели, что случилось с Амандой Нуньес»