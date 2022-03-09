Кайла Харрисон подписала многолетний контракт с PFL

Чемпионка PFL в легком весе Кайла Харрисон подписала многолетний контракт с промоушеном.

«Мы заключили исторический контракт между Харрисон и PFL. Сегодня Кайла занимает первое место среди бойцов женского легкого веса и седьмым номером в мировом рейтинге ММА.

Скоро она окажется на первом месте. Нет такого бойца, как она», – сообщил один из основателей PFL Дон Дэвис.

Двукратная олимпийская чемпионка выступает в PFL с 2018 года. С тех пор она провела 12 боев и во всех одержала победу.

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