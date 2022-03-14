Грег Харди прокомментировал увольнение из UFC: «Спасибо всем моим фанатам и хейтерам»

Боец-тяжеловес ММА Грег Харди, уволенный 13 марта из UFC, обратился к подписчикам.

В сильнейшем промоушене мира бывший игрок в американский футбол провел 10 боев, выиграв лишь четыре из них. Последние три поединка в UFC Харди проиграл нокаутами.

«Что за пробег! Ваш мальчик далек от того, чтобы покончить с этим – нужно просто внести кое-какие коррективы.

Спасибо всем моим фанатам и хейтерам. Вы все мне дороги! Особенно я ценю своих тренеров, семью, а также UFC за то, что дали мне возможность ярко блистать», – написал спортсмен в Инстаграме.

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