UFC 272: Ковингтон против Масвидаль, Дос Аньос против Мойкано и другие бои

В Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC 272, который состоится в ночь с 5 на 6 марта.

В главном событии вечера нас ждет поединок в полусреднем дивизионе между и .

В со-главном бою в промежуточном весе подерутся Рафаэль Дос Аньос и Ренато Мойкано.

Другие бои:

против Брайс Митчелл в полулегком весе;

Кевин Холлэнд против Алекс Оливейра в полусреднем весе;

Грег Харди против Сергей Спивак в тяжелом весе.

Начало турнира в 02:00 по Москве, главный кард стартует в 06:35. Трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

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