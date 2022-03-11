Взвешивание UFC Fight Night 203: Анкалаев оказался легче Сантоса

В Лас-Вегасе (Невада) состоялась официальная церемония взвешивания участников турнира UFC Fight Night, который состоится в ночь с 12 на 13 марта.

В главном событии вечера состоится поединок в полутяжелом дивизионе между Магомедом Анкалаевым и Тиаго Сантосом.

Результаты взвешивания:

Тиаго Сантос (93,2 кг) против Магомеда Анкалаева (93 кг);

Марлон Мораес (61,2 кг) против Сон Ядуна (61,5 кг);

Алекс Касерес (65,8 кг) против Содика Юсуфа (66 кг);

Карл Роберсон (92,1 кг) против Халила Раунтри (92,99 кг);

Дрю Добер (70,3 кг) против Терренса Маккинни (70,8 кг);

Алекс Перейра (84,4 кг) против Бруно Силвы (84,1 кг).

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