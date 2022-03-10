Тиаго Сантос: «Анкалаев – большой вызов для меня. Но я здесь, чтобы доказать, что могу побить любого и стать чемпионом»

Бразильский полутяжеловес UFC Тиаго Сантос поделился ожиданиями от боя с россиянином .

«Он жесткий парень, в этом нет никаких сомнений. Но я здесь, чтобы драться с лучшими в мире, с лучшими в дивизионе. Это просто еще один бой, и я взволнован.

Анкалаев — хороший боец, мое ему уважение. Он хороший парень, очень жесткий боец и большой вызов для меня. Но я здесь, чтобы доказать, что могу побить любого полутяжеловеса и стать чемпионом.

Никогда нельзя предсказать исход боя. Я дрался против других парней, в том числе и ударников, и все ждали нокаута, но он не проходил. Ты никогда не знаешь, что случится.

Я могу пройти пять раундов, поскольку знаю, что это возможно», – сказал Сантос.

Бой Анкалаева и Сантоса 13 марта возглавит 203.

Анкалаев про бой с Сантосом: «Этот поединок – просто еще один шаг к поясу UFC»

Шон Стриклэнд – Анкалаеву: «Как сказать по-русски: «Ты мой враг, и я хочу сразиться с тобой?»