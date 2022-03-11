Тиаго Сантос назвал свое преимущество перед Анкалаевым: «Я привык драться пять раундов»

Бразильский полутяжеловес Тиаго Сантос высказался о грядущем поединке против россиянина Магомеда Анкалаева.

По словам Сантоса, он имеет некоторое преимущество перед Анкалаевым благодаря опыту проведения больших боев.

«Я думаю, у меня есть преимущество в плане опыта. И здесь речь идет не только о времени, проведенном в клетке, но и об уровне оппонентов.

Я привык драться пять раундов, я привык выступать в мейн-ивентах. А он, мне кажется, пять раундов никогда не дрался.

Я использую все накопленные знания, чтобы склонить чашу весов в свою пользу», – сказал Тиаго.

Магомед Анкалаев: «Если мы с Сантосом устроим зрелищный бой, то победителю могут дать титульный бой»

Тиаго Сантос: «Анкалаев – большой вызов для меня. Но я здесь, чтобы доказать, что могу побить любого и стать чемпионом»