Магомед Анкалаев: «Если мы с Сантосом устроим зрелищный бой, то победителю могут дать титульный бой»

Российский полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев поделился ожиданиями от боя с Тиаго Сантосом.

«Я очень рад возглавить кард UFC. Меня это очень мотивирует больше трудится и идти к своей мечте. Потихоньку, мелкими шагами идем к своей цели, поэтому я не обращаю внимания на общение с прессой. Вопросы задают — я отвечаю. Проблем нет.

Тиаго хороший спортсмен, он панчер. Сделаю свою работу четко и грамотно. Его стиль для нас не проблема. Получу ли я бой за титул? Зависит от того, как пройдет бой. Если это будет очень зрелищный бой, то, думаю, победителю дадут биться за титул. Мы очень надеемся на это.

Согласен ли я подстраховать титульный бой? Не хотим забегать вперед. У меня будет очень жесткий бой. После боя уже будем думать, что делать дальше.

Бой Гловера Тейшейры и Иржи Прохазки обещает быть интересным. Один ударник, другой хорошо борется и очень выносливый. Мы будем следить за этим боем», – сказал Анкалаев.

Бой Анкалаева и Сантоса 13 марта возглавит 203.

Тиаго Сантос: «Анкалаев – большой вызов для меня. Но я здесь, чтобы доказать, что могу побить любого и стать чемпионом»

Анкалаев про бой с Сантосом: «Этот поединок – просто еще один шаг к поясу UFC»