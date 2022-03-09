Анкалаев про бой с Сантосом: «Этот поединок – просто еще один шаг к поясу UFC»

Российский полутяжеловес поделился ожиданиями от боя с бразильцем .

«Движемся вперед медленно, но уверенно. Дорога к поясу всегда сложна, но именно этим отличается чемпион от бойцов среднего уровня: весь пусть наполнен негативом, травмами, тяжелой работой, жертвами, но это все окупается, когда ты побеждаешь.

Особенно приятно будет, когда я получу пояс. Это лучший положительный момент в нашем спорте. Я прекрасно чувствую себя в октагоне, и с каждым боем становлюсь опытнее. Это повышает мою самоуверенность.

Тьяго Сантос — отличный, жесткий соперник. Но для меня этот бой — просто еще один шаг на пути к поясу, при всем уважении к Сантосу.

Если я смогу произвести впечатление своим выступлением на всех, то думаю, смогу получить возможность побороться за титул уже в следующем бою. Но все зависит от руководства UFC», – сказал Анкалаев.

Бой Анкалаева и Сантоса состоится 12 марта на турнире 203.

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