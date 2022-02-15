Шон Стриклэнд – Анкалаеву: «Как сказать по-русски: «Ты мой враг, и я хочу сразиться с тобой?»

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Топовый средневес UFC Шон Стриклэнд хочет провести бой с россиянином Магомедом Анкалаевым.

«Магомед Анкалаев снова в Вегасе... Я представляю, как он живет где-нибудь в пещере и целыми днями сражается с медведями...

Как сказать по-русски: «Ты мой враг, и я хочу сразиться с тобой?». Этот человек расстраивает меня, и я не могу дождаться славной недели борьбы с ним», – написал Стриклэнд в твиттере.

Анкалаев 13 марта подерется с Тиаго Сантосом на турнире UFC Fight Night.

Бой Магомеда Анкалаева и Тиаго Сантоса 13 марта возглавит турнир UFC Fight Night

Боец UFC признался, что был неонацистом. В школе рисовал на теле свастики, а испортили – дедушка-расист и известный фильм

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