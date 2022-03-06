Колби Ковингтон: «Чимаеву стоит позаботиться о своей маме. Ее зовут Камшот»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Полусредневес UFC Колби Ковингтон ответил на вопрос о поединке с Хамзатом Чимаевым.

«Я не смотрю людей, которые провели 3-4 боя в UFC. Ему стоит позаботиться о своей маме. Ее зовут Камшот. Это унизительно.

Не злись на меня, бро, лучше обрати внимание на имя мамы, на свою Камшот», – сказал Ковингтон.

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