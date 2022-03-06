Колби Ковингтон: «Дастин Порье, ты следующий»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Дастин Порье Колби Ковингтон Хорхе Масвидаль UFC 272 Ковингтон - Масвидаль Бокс/MMA/UFC

Полусредневес UFC Колби Ковингтон вызвал на бой Дастина Порье после победы над Хорхе Масвидалем на UFC 272.

«Я только что позаботился об уличном мусоре Майами. Теперь пришло время позаботиться о болотном мусоре Луизианы.

Дастин Порье, где ты, сука? Назови место и время. Бери свою меркантильную жену и ребенка, который на самом деле от Конора. Ты следующий», – сказал Ковингтон.

Ковингтон победил Масвидаля единогласным решением судей.

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