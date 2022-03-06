Гаджиев о включении Хабиба в Зал славы UFC: «Это поступок, говорящий об Уайте как о мужчине»

Российский промоутер прокомментировал включение Хабиба Нурмагомедова в Зал славы UFC.

«Сегодня Хабиб Нурмагомедов занял свое законное место в Зале славы UFC. И в этой связи, помимо самого Хабиба, хочу отметить еще двоих людей, которые внесли свой большой вклад в случившееся!

В первую очередь это отец чемпиона, ! Если говорить о мировой истории ММА, то именно он — тот россиянин, чье имя должно упоминаться в первую очередь! Сделанный им вклад еще долгие годы будет приносить свои плоды и результаты для атлетов и для нас, болельщиков.

А мой второй герой, сегодня в очередной раз продемонстрировавший свои высокие человеческие качества, это .

Все знают его как большого профессионала, но в непростое для российского спорта время принять решение о включении нашего чемпиона Хабиба в особую категорию атлетов — это поступок, говорящий о Дэйне как о принципиальном человеке, мужчине! Еще раз поздравляю всех российских болельщиков!» – написал Гаджиев в инстаграме.

Хабиба Нурмагомедова включили в Зал славы UFC

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