Даурен Ермеков заменит Шлеменко и станет претендентом на пояс Eagle FC в среднем весе

Казахский боец ММА Даурен Ермеков выходит на замену травмированному Александру Шлеменко и принимает бой с чемпионом Eagle FC в среднем весе Фаридуном Одиловым.

Турнир Eagle FC 47, на котором состоится этот поединок пройдет в Пензе 1 апреля.

Sports.ru Казахстан – лучшее медиа страны по версии Naiza Awards 2021

«Мне нечего стыдиться – я никого не кидал». Камо Оганесян о переходе в «Астану» и финансовых запросах

Новый глава Федерации футбола Казахстана – Адилет Барменкулов. Мечтает о сборной на ЧМ-2034, а из футбола хочет сделать бизнес