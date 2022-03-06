Даурен Ермеков заменит Шлеменко и станет претендентом на пояс Eagle FC в среднем весе

Теги MMA Александр Шлеменко Sports.ru - Казахстан EFC Даурен Ермеков Фаридун Одилов Спорт Казахстана

Казахский боец ММА Даурен Ермеков выходит на замену травмированному Александру Шлеменко и принимает бой с чемпионом Eagle FC в среднем весе Фаридуном Одиловым.

Турнир Eagle FC 47, на котором состоится этот поединок пройдет в Пензе 1 апреля.

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