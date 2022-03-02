Александр Усик: «Россияне на самом деле не знают, что происходит на Украине. Они этого не видят»

Чемпион WBA, WBO и IBF Александр Усик прокомментировал решение присоединиться к территориальной обороне Киевской области.

«Если они захотят забрать мою жизнь или жизнь моих близких, мне придется сделать то же самое. Но я этого не хочу. Я не хочу стрелять, я не хочу никого убивать, но если будут убивать меня, у меня не будет выбора.

Может быть, это прозвучит сентиментально, но моя душа принадлежит Господу, а мое тело и моя честь принадлежат моей стране, моей семье. Так что страха нет, абсолютного никакого страха. Есть только недоумение — как такое может быть в XXI веке?

Бокс помогает мне быть спокойным и морально подготовленным. Это пригодилось мне, чтобы помогать другим людям, которые паникуют и нервничают.

Россияне на самом деле не знают, что здесь происходит. Они этого не видят», – сказал Усик.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

Александр Усик: «Я не знаю, когда вернусь в ринг. Моя страна и честь для меня важнее, чем чемпионский титул»

Александр Усик вступил в ряды территориальной обороны Украины