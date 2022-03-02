Александр Усик: «Я не знаю, когда вернусь в ринг. Моя страна и честь для меня важнее, чем чемпионский титул»

Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик ответил на вопрос о возвращении в ринг.

«Я действительно не знаю, когда вернусь в ринг. Моя страна и честь для меня важнее, чем чемпионский титул.

Когда начинается воздушная тревога, мы прячемся. Конечно, когда нас много, мы веселимся. Но мы заставляем себя веселиться.

Мы пытаемся поддерживать хорошее настроение ради детей», – сказал Усик.

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