Бывший чемпион в легком весе и наставник Ислама Махачева Хабиб Нурмагомедов рассказал, что ощущал нервозность перед поединком его подопечного с Бобби Грином.

«Я немного нервничал, потому что это бой, может случиться все, что угодно. Бобби – очень опытный, он хороший ударник, так что да, я немного нервничал.

Но, как я уже говорил, в этой игре есть уровни – бойцы, чемпионы, и элита. Бобби Грин – боец, а Ислам – элита», – считает Нурмагомедов.

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Видео нокаута в поединке Ислама Махачева и Бобби Грина