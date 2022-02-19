Головкин – о завершении карьеры: «Я пока не закончил, но не смотрю на это с точки зрения паники и депрессии»

Чемпион мира по боксу в среднем вее по версии IBF Геннадий Головкин, которому в апреле исполнится 40 лет, заявил, что не боится скорого окончания карьеры.

«Как оно будет – никто не знает. Но у меня уже есть определенные идеи, чем я займусь. Так что я смотрю на это очень добро, я к этому готов. Всему свое время.

Я пока не закончил, но не смотрю на это со стороны паники, какой-то трагедии, депрессии. Нет, я думаю, что будет только лучше», – сказал казахстанец.

Эдди Хирн: «Трилогия Канело и Головкина за звание абсолютного чемпиона мира будет невероятным зрелищем»

Геннадий Головкин: «Мое мнение по поводу результата поединков с Канело не поменяется»