Александр Емельяненко: «Рад, что вопрос с ДНР и ЛНР решился мирным путем»

Теги Александр Емельяненко MMA тяжелый вес (MMA) Политика Бокс/MMA/UFC

Российский тяжеловес Александр Емельяненко прокомментировал подписание президентом РФ Владимиром Путиным указов о признании Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Вопрос с ДНР и ЛНР надо было решать. Я рад, что он решился мирным путем, цивилизованно подписали соглашения с главами республик.

Безусловно, считаю Россию, Украину и Белоруссию фактически одним народом, и очень жаль, что с Украиной так обстоят дела.

Надеюсь, здравый смысл возобладает, а конфликты и враждебный настрой со стороны Украины прекратятся», – сказал Емельяненко.

Николай Валуев о признании ДНР и ЛНР: «Россию фактически зажали в угол, оставалось выбирать между предательством и сохранением людей»

 

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные