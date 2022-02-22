Александр Емельяненко: «Рад, что вопрос с ДНР и ЛНР решился мирным путем»

Российский тяжеловес прокомментировал подписание президентом РФ Владимиром Путиным указов о признании Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Вопрос с ДНР и ЛНР надо было решать. Я рад, что он решился мирным путем, цивилизованно подписали соглашения с главами республик.

Безусловно, считаю Россию, Украину и Белоруссию фактически одним народом, и очень жаль, что с Украиной так обстоят дела.

Надеюсь, здравый смысл возобладает, а конфликты и враждебный настрой со стороны Украины прекратятся», – сказал Емельяненко.

Николай Валуев о признании ДНР и ЛНР: «Россию фактически зажали в угол, оставалось выбирать между предательством и сохранением людей»